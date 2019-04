Ecco la prima immagine VERA di un buco nero

L'immagine del buco nero M87, al centro della galassia Virgo A, mostrato durante la conferenza di EHT a Brussels. Immagine via YouTube

Gli scienziati a capo della collaborazione Event Horizon Telescope — un progetto internazionale che coinvolge una rete di radiotelescopi sparsi per il pianeta e sfrutta la Interferometria a Base Molto Ampia (VLBI) per osservare gli immediati dintorni di un buco nero — hanno annunciato all'inizio di aprile di essere pronti a mostrare il risultato "senza precedenti" dei loro sforzi congiunti.



Per quanto nel comunicato ufficiale dell'EHT non fosse stato specificato, in molti hanno speculato in queste settimane che si trattasse della prima immagine reale di un buco nero — cosa che le sei conferenze internazionali in contemporanea di oggi hanno poi confermato.

A Brussels, il Commissario europeo per la ricerca, la scienza e l'innovazione Carlos Moedas ha aperto la conferenza dichiarando "crediamo profondamente nella libertà della scienza, e che le scelte della scienza sono fatte dagli scienziati, non dai politici," per poi lasciare la parola a Heino Falcke, professore di radio astronomia dell'Università Radboud di Nimega, che ha svelato l'immagine: il buco nero massivo M87, al centro della galassia Virgo A, che si trova a 53,49 milioni di anni luce da qui.

Immagine via: Event Horizon Telescope

Falcke ha sottolineano che si tratta della prima immagine in assoluto di un buco nero o, meglio, del suo orizzonte degli eventi. Qualsiasi immagine prodotta finora, invece, era una simulazione o animazione basata su dati, calcoli e osservazioni degli effetti di un buco nero su altri corpi celesti. Non un'immagine diretta. Mentre questa è fatta di "luce", ha specificato l'astrofisica Monika Moscibrodzka dell'Università Radboud durante il confronto con il pubblico presente. È la luce del plasma che viene "inghiottito" dal buco nero, colta dalla rete di interferometri dell'EHT come onda radio.



"Non puoi vedere un buco nero, è vero," ha detto Falcke durante la conferenza, "ma puoi vedere la sua ombra. È lì che la luce scompare oltre il suo orizzonte degli eventi, creando quella regione di ombra. Stiamo guardando una regione che non riusciamo neanche a immaginare di guardare. È come guardare alla fine del tempo e dello spazio, al punto di non ritorno."

La conferenza live in inglese a Brussels è disponibile su YouTube. Gli studi relativi a questo risultato saranno pubblicati nei prossimi giorni, è stato specificato durante la conferenza.