Guarda un telegiornale cinese condotto da una intelligenza artificiale

Ieri, durante la World Internet Conference, la Xinhua News Agency, un'agenzia giornalistica cinese, ha fatto debuttare il suo nuovo presentatore: Qiu Hao, un umanoide supportato da un'intelligenza artificiale, e modellato a immagine e somiglianza del presentatore Zhang Zhao.

"Lavorerò senza sosta per tenervi informati, mentre le notizie verranno inserite senza interruzione nel mio sistema," ha spiegato Qiu Hao nel suo video di presentazione. In altre parole, non sta aggregando news in tempo reale, ma sta usando l'intelligenza artificiale per generare delle espressioni facciali che possano accompagnare le parole che gli vengono fornite da un essere umano.

La Xinhhua News Agency ha affermato che il presentatore IA gli permetterà di tagliare dei costi in post-produzione, ma non è ancora chiaro se l'implementazione sul lungo termine dell'IA nel mondo del giornalismo si consumerà davvero.

Dopotutto, non è la prima volta che un paese mostra un presentatore robotico. Molti mesi, il canale giapponese Kodormoroid ha presentato Erica, anche basata su una IA. È decisamente spaventosa, e ricorda un po' Yoda.