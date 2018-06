Questa mappa interattiva mostra la hit dell'estate nella tua città

Die Karte von The Pudding | Foto: Screenshot | pudding.cool

Tutta l'Islanda è impazzita per Toy di Netta Barzilai, la hit israeliana dell'Eurovision di quest'anno. Tutta l'Islanda? In realtà no. Una piccola parte sulla costa ovest guarda verso gli Stati Uniti: a Reykjavík si preferisce "This is America" di Childish Gambino — che tra l'altro è la più ascoltata nel mondo in generale, oltre a essere la numero 1 in Sudafrica e Australia.

I data journalist di Pudding.cool si sono specializzati nella visualizzazione di dati complessi. Per la loro ultima mappa musicale, che hanno messo in rete a disposizione di tutti, hanno usato le visualizzazioni su YouTube di video musicali in tutto il mondo: hanno coinvolto tutti gli stati e oltre 3000 città

In Europa, la carta mostra i seguenti trend: mentre la Svezia e la Norvegia seguono gli influssi nordamericani, gli stati più grandi hanno le loro hit. In Italia quasi tutti, pare, stanno ascoltando La Cintura di Alvaro Soler. Nella zona di Napoli, però, la hit è Ti aspetto all'altare di Tony Colombo mentre in gran parte della Sicilia va fortissimo Bella Bionda di Francesco D'Aleo Ft. Daniele De Martino.

La visualizzazione fornisce uno sguardo affascinante sulla carta del mondo: chi scrolla si rende conto che, per esempio, la Spagna è molto vicina alla musica latinoamericana. Il Brasile, invece, ha poco a che fare con il Portogallo. La cosa figa della carta è che le canzoni si possono ascoltare direttamente. Quindi con pochi clic si può sapere qual è la numero uno in Turchia, Giappone o Burkina Faso.

Questo articolo è stato riadattato per l'Italia dall'originale tedesco di Motherboard DE.